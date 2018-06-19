Макрон потребовал называть его господином

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал подростка вести себя корректно во время официальной церемонии. Об этом сообщает во вторник, 19 июня, Reuters. В понедельник в стране отмечали 78-ю годовщину военной речи Шарля де Голля.

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Церемония в этом году состоялась в департаменте О-де-Сен. По ее окончании глава государства направился пожимать руки собравшимся на торжестве французам.

Среди присутствовавших были школьники. Один из них крикнул президенту: «Как дела, Ману?» — «Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют "Марсельезу" и «Песню партизан», обращайся ко мне "господин президент"», — парировал Макрон.

Позже глава государства добавил: «Ты сначала выучись, а потом устраивай революцию. Сначала надо диплом получить и научиться себя обеспечивать».

18 июня 1940 года де Голль обратился из Лондона к соотечественникам и заявил, что после оккупации Франции немцами и итальянцами война для страны еще не закончена, и призвал людей вступать в движение Сопротивления.

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