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Италия предрекла скорый развал ЕС

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Маттео Сальвини

Будущее Европейского союза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года. Об этом в интервью Spiegel заявил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

По словам министра, единая Европа оказалась под угрозой из-за расхождений по проблеме беженцев. Политик добавил, что Италия больше не в силах принять ни одного человека. «Наоборот, мы хотели бы отправить куда-нибудь нескольких», — приводит издание его слова.

Министр пообещал представить на рабочей встрече Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы. В частности, речь идет об укреплении Европейского агентства по контролю границ (Frontex), продвижении соглашений с североафриканскими странами, что помогло бы «снизить миграционное давление», создании системы по приему мигрантов и ускорению процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

11 июня Сальвини, известный своей жесткой антимигрантской риторикой, запретил вход корабля с африканскими беженцами в порт Сицилии. На судне Aquarius, принадлежавшем благотворительной организации SOS Méditerranée, находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.

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