Италия нашла врагов Европы

Настоящие враги Европы находятся у власти и сидят в Брюсселе. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции с лидером консервативной националистической партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Его слова приводит Reuters.

Министр считает, что главные враги — это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси. «Врагами Европы являются те, кто заперт в Брюсселе. Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости», — заявил Сальвини.

Вице-премьер добавил, что именно насаждаемая ими политика жесткой экономии привела к увеличению итальянского долга и обеднению страны, передает Bloomberg. Также он считает, что развитию сильно мешает бюрократия.

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Марин Ле Пен подчеркнула, что ни она, ни Сальвини не борются с Европой. «Мы выступаем против Европейского союза, он стал тоталитарной структурой», — указала она. По словам политика, их цель — выиграть выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, и работать вместе для того, чтобы вновь вернуть власть в ЕС людям.

Сальвини — глава МВД Италии и лидер партии «Лига Севера», выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости. Он известен своей жесткой антимигрантской позицией.

В июле он процитировал фразу одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини. До этого итальянский католический журнал Famiglia Cristiana приравнял министра к сатане.

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