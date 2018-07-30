Глава МВД Италии отличился фашистским высказыванием

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини процитировал фразу одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини. Он написал ее на своей странице в Twitter.

«Сколько врагов — столько чести», — указал Сальвини, комментируя статью о себе в СМИ. Эти слова практически в точности повторяют фразу «Много врагов — много чести», которую приписывают как Муссолини, так и императору Рима Юлию Цезарю. Запись была сделана 29 июля, в 135-ю годовщину со дня рождения итальянского диктатора.

Цитата вызвала негодование среди итальянских политиков, отмечает Il Tempo. Они потребовали публичных извинений, а также призвали провести разбирательства в парламенте. Сторонники главы МВД же указали, что ничего фашистского в написанной фразе нет, и министр просто отреагировал на волну критики, которая обрушилась на него в последнее время из-за позиции по мигрантам.

Сальвини — лидер партии «Лига Севера», выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости. Он известен своей жесткой антимигрантской риторикой. Ранее в июле итальянский католический журнал Famiglia Cristiana приравнял министра к сатане.

Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии и диктатор, возглавлявший Италию в 1922—1943 годах.

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