Назвавшие ребенка именем фашиста-диктатора родители пойдут под суд

В Италии перед судом предстанут родители, назвавшие ребенка Бенито Муссолини. Об этом сообщает The Local.

Необычное имя озаботило власти города Генуя. По мнению чиновников, оно может негативно повлиять на жизнь мальчика в будущем.

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Однако, как пишет газета, родители не являются поклонниками фашистского диктатора, а имя сыну, по итальянской традиции, дали в честь дедушки.

Заставят ли родителей сменить имя годовалого ребенка, не уточняется.

В октябре прошлого года во Франции началось судебное разбирательство в связи с решением пары из города Тулуза назвать своего ребенка Джихадом. Городские власти заинтересовались необычным именем, когда на новорожденного начали оформлять документы, и сообщили об этом в Генеральную прокуратуру страны.

Бенито Муссолини — один из основателей итальянского фашизма, лидер Национальной фашистской партии, диктатор, возглавлявший страну в 1922—1943 годах.

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