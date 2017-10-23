Французских родителей засудят за сына по имени Джихад

Во Франции началось судебное разбирательство в связи с решением пары из города Тулуза назвать своего ребенка Джихадом. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает телеканал BFM TV.

Малыш родился 2 августа 2017 года. Родители новорожденного начали оформлять на него документы. Городские власти выразили обеспокоенность необычным именем и приняли решение сообщить об этом в главную прокуратуру страны.

Согласно 57-й статье французского гражданского кодекса, родители могут выбрать любое имя для сына или дочери, но оно должно быть «в интересах ребенка». В мэрии города уверены, что в данном случае это правило не соблюдается, и в будущем имя может создать мальчику множество проблем.

С арабского «джихад» переводится как «усилие, борьба». Однако многие подразумевают под этим священную войну, которую мусульмане ведут для распространения ислама. Как отмечает французский телеканал, это не первый случай, когда родители хотят назвать сына Джихадом, однако до судебного разбирательства дело дошло впервые.

В сентябре 2013 года французский апелляционный суд вынес условный приговор местной жительнице, отправившей трехлетнего ребенка в детсад в футболке с надписями «Я бомба» на груди и «Джихад, рожденный 11 сентября» на спине. Бушра Багур, одевшая своего сына нетрадиционным образом, на суде заявила, что всего лишь хотела отметить день рождения сына. Мальчика зовут Джихад, и он действительно родился 11 сентября. По ее словам, никакой связи с терактами 11 сентября 2001 года в ее действиях не было.

Брат осужденной, подаривший племяннику футболку с провокационными надписями, был приговорен к штрафу в четыре тысячи евро и двум месяцам тюрьмы условно.