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Евросоюз объявили другом США вопреки несогласию Трампа

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Дональд Туск

В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС — враг Вашингтона.

Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twiter написал: «США и Евросоюз — лучшие друзья. Тот, кто утверждает обратное, распространяет фейковые новости».

Его поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. «Называть своих друзей врагами значит делать счастливее своих настоящих врагов, — заявил он. — Европейцы и американцы связаны историей и общими ценностями. Европейцы никогда не предадут американцев, а американцы — европейцев. Для этого и существуют друзья».

Ранее 16 июля Трамп заявил, что считает Евросоюз, Россию и Китай врагами США. «Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг», — сказал он.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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