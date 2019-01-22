Итальянцы рассказали детям про трансгендеров и разозлили политиков

Сенатор от правой партии «Лига Севера» Симоне Пиллон резко осудил дискуссию о гендерной идентичности на итальянском телевидении с участием актера-трансгендера. Об этом рассказал портал The Local.

Актриса Владимир Луксурия, ранее — первый депутат-трансгендер в парламенте европейской страны, член Партии коммунистического возрождения Италии и ЛГБТ-активистка, была рождена мужчиной под именем Владимира Гуаданьо.

Она появилась на ТВ-шоу, в котором группа детей в возрасте 9-12 лет в школьном классе задает приглашенному взрослому вопросы на серьезные темы, такие как политика и религия. В нем ранее появлялся лидер ультраправой «Лиги» Маттео Сальвини.

В ходе программы Луксурия рассказала о своих тяжелых переживаниях, связанных с тем, как в подростковом возрасте она начала осознавать себя как женщину, несмотря на биологический пол.

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Сенатор Пиллон назвал выпуск шоу «постыдной индоктринацией» и заявил, что Луксурии стоило бы «пойти рассказывать свои сказки куда-то в другое место, а не в школу с детьми перед объективами камер». Политик сказал, что собирается подать жалобу в органы надзора за содержанием телепередач. К нему хотят присоединиться группы христианских и консервативных активистов, отстаивающие традиционные ценности.

Программу также осудил Паоло Тирамани, итальянский министр и член «Лиги». Он назвал разговор «неприемлемым» и подчеркнул, что затронутая тема слишком сложна для детей, а такие личные вопросы «должны оставаться личными».

Браки между людьми одного пола и усыновление детей такими парами официально не разрешены властями Италии, но некоторые итальянские города уже ввели разрешительные меры локально. По данным ЛГБТ-группы Rainbow Europe, права сексуальных меньшинств в Италии обеспечиваются хуже, чем в других странах.

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