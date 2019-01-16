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Трансгендер-миллионер пожаловалась на желание властей вновь сделать ее мужчиной

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Safiey Ilias

Малайзийский трансгендер-миллионер рассказала о давлении, которое на нее оказывают религиозные деятели и власти. Как сообщает издание Daily Mail, она демонстративно отказалась от встречи с муфтием.

Косметический магнат Сафи Элиас (Safiey Ilias) пожаловалась, что во время прошлых встреч с религиозными деятелями она каждый раз испытывала давление. По ее словам, они разными способами намекали ей, что нужно выглядеть, как мужчина, и вести соответствующий образ жизни.

«Дело не в том, что я не хочу видеть муфтия, дело в общественных ожиданиях. Одни решат, что после встречи с ним я буду обязана вновь стать мужчиной. Другие скажут, что я рекламирую новую песню или продукт. Или даже раскручиваюсь на религии», — объяснила она. К тому же, в приглашении на встречу муфтий употребил местоимение мужского рода.

В 2016 году Элиас уже отказывалась от своей идентичности и пыталась жить как мужчина. Однако продержалась она недолго. По ее словам, над ней жестоко издевались, к тому же она постоянно чувствовала дискомфорт.

В Малайзии законодательно запрещено заниматься однополым сексом. К трансгендерам относятся нетерпимо, за последний год число нападений на них резко возросло. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад называл идеи ЛГБТ «западными поветриями».

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