Трансгендера поместили в палату-камеру «Матросской тишины» с розовыми стенами

Арестованную по подозрению в мошенничестве женщину-трансгендера, по паспорту Назар Гулевич, отказались принять в мужском и женском изоляторах из-за смены пола, пишет «Московский комсомолец».

После того, как 25 августа Хорошевский суд столицы принял решение об аресте, Гулевича привезли в женское СИЗО №6. Однако медики осмотрели его и пришли к выводу, что в этом изоляторе ему не место.

Конвоиры забрали заключенного обратно и повезли в мужской СИЗО №3 («Пресня»), но и там после телесного осмотра (обязательная процедура, предусмотренная, чтобы зафиксировать синяки, ссадины, травмы) тоже отказались принять.

«Что же нам с тобой делать? — вздыхали конвоиры. — Сам-то ты себя кем считаешь?», — цитирует газета. Заключенный на это отвечал категорично — мужчиной, которому просто не успели провести все необходимые операции.

«Его в итоге доставили в больницу "Матросской тишины". Там находятся и женщины, и мужчины. Так что его права "по половому признаку" точно не нарушены», — рассказывает представитель УФСИН Москвы Анна Каретникова.

Сейчас Гулевич сидит в светлой палате-камере «Матросской тишины» с розовыми стенами. Камеру недавно отремонтировали, она одна из лучших в больнице. Назар содержится здесь в полном одиночестве. Но поскольку он здоров, его не могут держать в больнице до бесконечности, так что вопрос о его пребывании в мужском или женском изоляторе остается открытым.

Гулевич успел поменять документы на свободе, но вот процесс трансформации из женщины в мужчину затянулся и не был закончен к моменту задержания.

Трансгендер был взят под стражу по подозрению в мошенничестве в сфере предпринимательства. Верховный суд России неоднократно указывал судьям не брать под стражу обвиняемых по этой категории дел.

27 августа адвокат Гулевич Евгений Гомулин заявил «Ленте.ру» об обжаловании решения суда об аресте, выразив опасение за безопасность своего подзащитного в случае, если его поместят в мужской изолятор.

Назар Гулевич участвовал в пятом выпуске 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Телешоу выходит на канале ТНТ с 2007 года.

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