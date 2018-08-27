Женщина-трансгендер из «Битвы экстрасенсов» попала в мужской СИЗО

Хорошевский суд Москвы арестовал участника программы «Битва экстрасенсов» Назара Гулевича, который на самом деле является женщиной-трансгендером, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил «Ленте.ру» адвокат Евгений Гомулин в понедельник, 27 августа.

По его словам, решение было вынесено 25 августа. «Это беспрецедентный случай, когда трансгендер был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор к мужчинам. Всю ответственность за возможные последствия я склонен возлагать на органы предварительного следствия, которые знали, что Назар является лицом, меняющим пол, однако умышленно не сообщили об этом судье Хорошевского районного суда при избрании меры пресечения», — сказал защитник.

Он указал, что прокурор и адвокат, назначенный следствием, тоже были в курсе того, что подозреваемый — трансгендер.

Гомулин сообщил, что в срочном порядке обжаловал арест своего подзащитного и направил следователю ходатайство о немедленном обеспечении его безопасности в мужском изоляторе. «Оценку действиям следователя и иных лиц, умышленно утаившим от суда истинную гендерную принадлежность подозреваемого, будет дана Следственным комитетом и прокуратурой», — добавил адвокат.

По его словам, Гулевича подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательства. По данным следствия, он может быть причастен к хищению уставного капитала одной из фирм.

Назар Гулевич участвовал в пятом выпуске 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Телешоу выходит на канале ТНТ с 2007 года.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!