Женщину-трансгендера со «слишком мужским голосом» заблокировал банк

Трансгендер София Рэйс (Sophia Reis) посетовала на банк, заблокировавший ее счет и карту из-за «не соответствующего полу голоса». Об этом сообщило издание The Mirror.

Жительница города Ноттингем, английское графство Ноттингемшир, заявила, что еще в ноябре 2017 года проинформировала банк о смене пола. По словам 47-летней Рэйс, банк поменял все документы, и у нее не было никаких проблем до 30 августа. В этот день она не прошла проверку безопасности по телефону, и из-за этого не перевела другу 72 фунта стерлингов (около 6,3 тысячи рублей). На следующий день в магазине Рэйс обнаружила, что ее карта не работает.

Женщина отправилась в банк, где ей объяснили, что ее голос звучит «слишком по-мужски» и из-за несоответствия с ее женским профайлом по протоколу безопасности счет был заблокирован. При этом оператор во время проверочного звонка проигнорировал ее слова о том, что она трансгендерная женщина. «Я выплакала все глаза, а я не из тех, кто много плачет. Но когда все это на меня свалилось, и только из-за того, что я хотела перевести деньги... Я почувствовала, что со мной обошлись несправедливо», — рассказала она. В итоге счет и карта были разблокированы.

Возмущенная Рэйс отметила, что банковским работникам следует быть более гибкими по отношению к людям: «А если вам вдруг позвонит клиент с раком гортани? Вы же не видите человека на другом конце провода». Представительница банка извинилась перед женщиной и предложила ей компенсацию.

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