В Европе детям без прививок начали запрещать ходить в школу

В Италии детям, которые не прошли обязательную вакцинацию, запретили ходить в школу и детский сад. Об этом сообщает Local.

Согласно новому закону, который вступил в силу 12 марта, в случае, если выяснится, что родители привели ребенка в школу и не могут документально подтвердить вакцинацию, их ждет штраф в 500 евро. Как писало Gizmodo, в Болонье родители 300 детей не смогли предоставить сертификаты о прививках, поэтому их дети не смогли попасть в детский сад.

Министр здравоохранения Джулия Глильо (Giula Grillo), член популистской партии «Движение пяти звезд», сказала, что у родителей еще есть время привить своих детей.

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Некоторые родители выступили против нового закона и в соцсетях писали, что не будут водить детей в школу вообще. В то же время некоторых родителей уже поймали на подделывании данных о том, что их дети привиты.

Как отмечает газета, итальянцев такая директива привела в замешательство. Это связано с тем, что правила о допущении школьников к занятиям без прививок до этого неоднократно менялись. До выборов в марте 2018 года правительство обязывало прививать детей в подготовительных группах детского сада от десяти заболеваний.

Новое правительство намеревалось отменить такое правило. До выборов «Движение пяти звезд» активно продвигало скепсис по отношению к прививкам и различные теории заговора. Однако в сентябре 2018 года министерство здравоохранения свернуло собственные реформы и предложило вакцинацию по выбору, которая была бы обязательной только в период эпидемий.

Италия — одна из стран, где бытует мнение о том, что вакцинация от некоторых заболеваний, в частности, кори, свинки и краснухи может провоцировать развитие аутизма и синдрома дефицита внимания.

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