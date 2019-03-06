Для борьбы с корью в России введут неотложные меры

Роспотребнадзор внес в Министерство юстиции постановление главного санитарного врача о принятии неотложных мер в борьбе с распространением кори в России. В понедельник, 11 марта, документ будет зарегистрирован и начнет работать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Павлову.

По ее словам, речь идет о дополнительном прививании россиян и работающих в стране иностранцев в период с апреля по октябрь.

По данным Роспотребнадзора, к концу 2018 года в России зарегистрировано 17 случаев заболевания корью на миллион человек, на Украине — 1200 случаев на миллион. «Несмотря на такие показатели в России, мы все равно работаем по кори», — добавила Попова.

Ранее сообщалось, что за декабрь и январь в стране корью заболели 2538 человек. Это в 3,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее.

В 2018 году лидером по заболеваемости корью стала Украина с 53 тысячами заболевшими — это более половины от показателей в целом по Европе. Всего корью заболели 82 тысячи европейцев — это рекордный показатель за десятилетие.

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