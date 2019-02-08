В России утроилась заболеваемость корью

По данным Роспотребнадзора, за декабрь и январь 2538 жителей страны заразились корью. Об этом в пятницу, 8 февраля, передает «Интерфакс».

Это в 3,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда такой диагноз получили 725 человек.

В надзорном ведомстве напоминают, что это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Ранее в пятницу сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более половины от всех заболевших (53 тысячи человек). В целом же в Европе за прошлый год заразились 82 тысячи человек, что является рекордным показателем за десятилетие.

6 февраля в Минздраве заявили, что Россия получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет.

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