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Петербург оказался на грани эпидемии

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге растет, и может начаться эпидемия, сообщает официальное издание городского правительства Spbdnevnik.ru со ссылкой на руководителя отдела эпиднадзора управления местного Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

По словам Чхинджерии, сейчас в городе от 1,5 до 2,5 тысячи заболевших ОРВИ в неделю. Отмечается постепенный динамический рост эпидемического порога, и в течение недели он может быть превышен.

Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев отметил, что с третьей недели января на смену гриппу H1N1 пришел «эпидемический» H3N2. По его прогнозу, эта тенденция продолжится на следующей неделе. В больницах разворачиваются дополнительные койки для гриппующих, в том числе детские.

Согласно официальным данным, в Петербурге от гриппа привито 50,8 процента населения. Структура гриппа соответствует тем штаммам, которые были включены в вакцину этого года.

Ранее в понедельник, 28 января, в городе Тихвин Ленинградской области из-за гриппа срочно закрыли школу на тысячу человек. В других районах региона закрыты отдельные классы и группы в детских учебных заведениях.

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