Все школы Саратова закрыли из-за эпидемии

Начиная с 14 февраля занятия во всех школах Саратова приостановлены на десять дней для сдерживания гриппа и ОРВИ. Об этом во вторник, 13 февраля, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Всего полностью приостановлены занятия в 207 школах, в трех дошкольных образовательных учреждениях. Проведение ограничительных мероприятий продолжается», — отмечается в тексте.

Местным жителям рекомендовано носить маски в местах скопления людей, избегать контактов с теми, у кого имеются признаки заболевания.

Накануне в областном Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в регионе зарегистрировали 18815 случаев заражения острыми респираторными инфекциями, что почти на 50 процентов превышает эпидемический порог по всем возрастным группам, а в среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 81,4 процента.

Ранее в октябре прошлого года из-за массовой госпитализации школьников с подозрением на пневмонию закрыли все средние учебные заведения в Великом Новгороде.

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