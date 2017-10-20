Все школы Великого Новгорода закрыли из-за угрозы пневмонии

В Великом Новгороде закрылись все средние учебные заведения из-за массовых госпитализаций школьников с подозрением на пневмонию. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает «Интерфакс».

В некоторых учреждениях объявлен карантин или досрочные каникулы, в других детей перевели на дистанционное обучение.

Следователи начали процессуальную проверку, отмечает пресс-служба регионального управления СКР. Поводом стали сообщения о госпитализации 22 детей. Однако ранее «Интерфакс» передавал, что в областных больницах — детской клинической и инфекционной — находится 101 школьник с пневмонией.

В январе во время эпидемии гриппа и ОРВИ в России закрывалось более 900 школ.