Россия объявила о победе над краснухой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что России удалось остановить передачу краснухи в 2015-2017 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сертификат о получении статуса страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет, главе ведомства Веронике Скворцовой вручила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Как указано в сообщении, по мнению ВОЗ, Россия «внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 государствах Европы».

Ранее американские ученые на примере вакцинации детей против кори, эпидемического паротита и краснухи показали, насколько опасным для общества может стать отказ от прививок: снижение числа вакцинированных детей (2-11 лет) на пять процентов в течение года приводит к трехкратному росту случаев заболеваемости корью (с 50 до 150).

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