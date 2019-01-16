Россияне с ВИЧ пожаловались на перебои с лекарствами

В отделениях хронических вирусных инфекций районных поликлиник Санкт-Петербурга прекращена выдача препаратов антиретровирусной терапии (АРВ), которые положены пациентам Центра СПИДа, сообщается на странице организации «Пациентский контроль» в Facebook.

Материалы по теме «Самые близкие отвернулись от меня» Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни

По ее данным, проблема коснулась 6 295 пациентов, наблюдавшихся в больницах города. Они перестали получать терапию в связи с изменениями, усложнившими доступ к лекарствам: теперь они вынуждены сначала посетить врача-инфекциониста в поликлинике и получить рецепт, а затем поехать за лекарствами в Центр СПИДа.

По их словам, многим приходится отказываться от АРВ-терапии, поскольку выполнить новые правила они не могут по состоянию здоровья и из-за удаленности места жительства от Центра СПИДа, а также дополнительных расходов на транспорт, наличия в семье малолетних детей и отсутствия возможности совмещать график работы с графиком выдачи лекарств в новом месте.

Ранее Минюст признал иностранным агентом петербургскую некоммерческую организацию по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИДа «Центр социально-информационных инициатив “Действие”». Такое решение министерство приняло из-за иностранного финансирования НКО — центр получал деньги от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья. На полученные средства «Действие» провело две крупные конференции ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения в 2016 и 2017 годах.

Материалы по теме «Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала» Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают

В конце прошлого года в Алтайском крае закрылась ВИЧ-сервисная НКО «Выбор», которая не смогла выплатить 150 тысяч рублей штрафа за отказ признать себя иностранным агентом.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч россиян. Сейчас, по разным подсчетам, в стране проживает около 1,3-1,5 миллиона людей с ВИЧ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!