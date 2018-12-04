Российская организация по борьбе с ВИЧ закрылась после штрафа

В Бийске (Алтайский край) ВИЧ-сервисная некоммерческая организация (НКО) «Выбор» закрыла программы по профилактике ВИЧ в регионе из-за нехватки средств для выплаты судебного штрафа, сообщает «Коммерсантъ».

Организацию признали виновной в отказе признать себя иностранным агентом и добровольно войти в соответствующий реестр. Ее обязали выплатить штраф размером в 150 тысяч рублей.

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Суд согласился с версией Минюста о том, что «Выбор» получал иностранное финансирование в 2014 и 2016 годах в размере 147 тысяч рублей от некоммерческого партнера «Эсверо» и 272 тысячи рублей от AIDS Healthcare Foundation. Суд также признал политическими мероприятия, в рамках которых активисты бесплатно сделали 600 экспресс-тестов на ВИЧ, 41 из которых показал положительный результат, и раздали более 100 тысяч чистых шприцев и 20 тысяч презервативов.

Как пояснил изданию партнер инициативы «Юристы за равные права» Максим Оленичев, представлявший интересы НКО в суде, «Эсверо» проводила проект Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в 34 регионах России совместно с российским правительством. Вторая же организация, спонсировавшая «Выбор» в рублях, не является иностранной по материалам дела, отметил адвокат.

Ранее ВОЗ назвала Россию лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. Чаще всего вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59 процентов) и употреблении инъекционных наркотиков (30 процентов).

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