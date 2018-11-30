Россияне стали меньше бояться ВИЧ-инфицированных

Большинство россиян (57 процентов) перестало осуждать ухаживание за ВИЧ-инфицированными людьми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 30 ноября.

С 2005 года доля толерантных в этом отношении жителей страны, по данным центра, удвоилась.

Аналогично за тот же период времени изменилась доля респондентов, готовых жить с больными ВИЧ по-соседству (с 38 до 65 процентов).

Половина опрошенных не возражают работать вместе с имеющими такой диагноз. Однако 49 процентов респондентов не готовы есть из посуды, которой когда-либо пользовались больные ВИЧ.

Покупать продукты у инфицированных сограждан не могут себе позволить 45 процентов опрошенных.

Две трети россиян готовы спокойно (32 процента) или с трудом (33 процента) отдать своих детей в класс, где учится ВИЧ-положительный ребенок.

Исследователи также выявили, что в представлениях россиян доля ВИЧ-инфицированных граждан значительно выше реальной. Только 7 процентов из них думает, что людей с таким диагнозом менее одного процента от всего населения страны, что соответствует официальным данным.

Кроме того, социологи зафиксировали толерантное отношение подавляющего числа россиян к больным СПИДом. «89 процентов респондентов считают, что таким людям необходимо оказывать помощь и только 5 процентов — что их следует изолировать от остальных граждан, 2 процента — предоставить самим себе», — отмечено в результатах исследования.

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