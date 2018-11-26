Россия
 
Последние новости
Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу
Названы любимые предметы москвичей для захламления лестничных клеток 
Больные щенки на свалке сподвигли успешного стоматолога бросить работу
Попавший под следствие в Монако российский миллиардер вернулся в Монако
Назван худший колбасный сыр
Уязвимость позволила добывать криптовалюту из воздуха
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Украинская армия приведена в полную боевую готовность
Порошенко раскрыл военные планы Украины
Новости партнеров

Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ

Перейти в «Мою Ленту»

Лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), может быть изобретено через несколько лет. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский.

«Думаю, через несколько лет такие излечивающие методики появятся. Вопрос, скорее, в том, сколько они будут стоить, и как быстро можно будет сделать их дешевыми и доступными для всех», — пояснил он.

К концу ноября в России будет зарегистрирован миллионный зараженный ВИЧ, предупредил Покровский. Неофициально, по его подсчетам, в стране проживает около 1,3-1,5 миллионов ВИЧ-инфицированных.

Он также назвал статистику распространения вируса. По словам Покровского, большинство россиян (54,8 процента) заразились в результате гетеросексуального контакта, тогда как только 2,2 процента — в результате однополых связей. 42,5 процента стали ВИЧ-инфицированы при употреблении наркотиков.

Покровский заявил, что в России велика вероятность развития эпидемии по африканскому типу, где ВИЧ распространяется гетеросексуальным путем. По его мнению, крайне вредно, что Минздрав не признает масштаба угрозы и избегает слова «эпидемия».

В начале ноября сообщалось, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах. По данным ООН, ежегодно от табака умирает примерно семь миллионов человек — это больше, чем суммарное количество смертей от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии. Еще три миллиона погибают от алкоголя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия обогнала другие страны по смертности от табака и алкоголя
Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак
Предсказано увеличение продолжительности жизни человека
Другие материалы рубрики
Россия00:0125 ноября

«Она ей в гроб говорила»

О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
22:1025 ноября

Определены самые пьющие российские регионы

06:03Сегодня

В самом пьющем регионе создали «зоны трезвости»

05:20Сегодня

Выявлен тайный принцип выбора министров финансов

Россия16:1021 ноября
Михаил Евраев

Регистраторов начальник

Бывший чиновник ФАС предпринял вторую попытку занять кресло замглавы ведомства
05:18Сегодня

Назван пункт прибытия задержанных украинских кораблей

20:0825 ноября

Сближение корабля российских пограничников с украинскими судами попало на видео

03:16Сегодня

Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую машину в песке

Россия00:07Сегодня

«Не сидеть и не ждать»

Они пытаются доказать, что в России можно сделать все. И дают на это миллиарды
00:25Сегодня

ФСБ подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей

23:0625 ноября

ФСБ заявила о провокации со стороны Украины в черноморской акватории

13:2422 ноября

Фонд «Вольное Дело» откроет четыре новых приюта для собак

Россия
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не сидеть и не ждать»
Они пытаются доказать, что в России можно сделать все. И дают на это миллиарды
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ
В самом пьющем регионе создали «зоны трезвости»
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Попавший под следствие в Монако российский миллиардер вернулся в Монако
В Швейцарии провели референдум о коровьих рогах
Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество
Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины
Тереза Мэй обратилась к британцам
Мэр города захотел увековечить мертвых чернокожих на конфедератском памятнике
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Киев предложил запретить въезд в страну новой категории россиян
Украинская армия приведена в полную боевую готовность
Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море
В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами
Все материалы
Экономика
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Согласованы суммы новых кредитов для Украины
Назван худший колбасный сыр
Рублю пообещали светлое будущее
Личный автомобиль проиграл такси по безопасности
Биткоин установил очередной антирекорд
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию
Крымчанин отказался доносить на родственника и попал под суд
Врач забыл надеть очки и убил пациентку
Силовикам нашли новые места в тюрьмах
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Подтверждена теория Эйнштейна в ущерб Теории всего
Илон Маск почти решился лично полететь на Марс
В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Все материалы
Спорт
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Боксер продаст чемпионский пояс ради сына
Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой
Роналду установил рекорд
Тарасова заступилась за Медведеву
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Все материалы
Культура
Пионеры-вампиры идут лесом
15 главных романов года
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
«О боже, ты что, ненавидишь мужчин?»
Авторки первого в России сериала о феминистках — про отчаяние и телесность
Хаски заработал 6 миллионов рублей на своем аресте
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
У Сергея Безрукова родился сын
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Уязвимость позволила добывать криптовалюту из воздуха
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Юная британка превратила политика в кекс
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Сотни россиян застряли в Китае на трое суток
Все материалы
Из жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
В Новой Зеландии 145 дельфинов-самоубийц выбросились на берег
Больные щенки на свалке сподвигли успешного стоматолога бросить работу
Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась
Отец семейства отправился в отпуск, подхватил инфекцию и впал в кому
Выбрана самая красивая студентка России
Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Все материалы
Дом
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Российскому рынку недвижимости предрекли обвал
Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях
Церетели оштрафовали за самострой
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Все материалы