Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ

Лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), может быть изобретено через несколько лет. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский.

«Думаю, через несколько лет такие излечивающие методики появятся. Вопрос, скорее, в том, сколько они будут стоить, и как быстро можно будет сделать их дешевыми и доступными для всех», — пояснил он.

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К концу ноября в России будет зарегистрирован миллионный зараженный ВИЧ, предупредил Покровский. Неофициально, по его подсчетам, в стране проживает около 1,3-1,5 миллионов ВИЧ-инфицированных.

Он также назвал статистику распространения вируса. По словам Покровского, большинство россиян (54,8 процента) заразились в результате гетеросексуального контакта, тогда как только 2,2 процента — в результате однополых связей. 42,5 процента стали ВИЧ-инфицированы при употреблении наркотиков.

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Покровский заявил, что в России велика вероятность развития эпидемии по африканскому типу, где ВИЧ распространяется гетеросексуальным путем. По его мнению, крайне вредно, что Минздрав не признает масштаба угрозы и избегает слова «эпидемия».

В начале ноября сообщалось, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах. По данным ООН, ежегодно от табака умирает примерно семь миллионов человек — это больше, чем суммарное количество смертей от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии. Еще три миллиона погибают от алкоголя.

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