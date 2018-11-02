Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак

Жители Чечни смогут пожениться только при наличии справки с отрицательным результатом на ВИЧ и другие передающиеся половым путем болезни, сообщается на сайте Духовного управления мусульман республики со ссылкой на заявление муфтия Салаха-Хаджи Межиева.
В сообщении указано, что 1 ноября министерство здравоохранения Чечни начало выпускать сертификат нового образца об отсутствии у пар, желающих заключить брак, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также заболеваний, передающихся половым путем. Получить бумагу можно только в Грозном — теперь только при ее наличии обряд бракосочетания будет считаться действительным.
Введение сертификата объясняется желанием «решить проблемные вопросы в сфере защиты здоровья молодой семьи».
Муфтий Межиев поручил своим подчиненным составить список богословов, проводящих обряд бракосочетания. Всех их планируется отправить на переподготовку.
По официальным данным, в середине 2017 года в России было 1,16 миллиона ВИЧ-инфицированных. Это больше, чем в любой другой европейской стране. Примерно треть больных не получает от государства необходимых антиретровирусных препаратов.