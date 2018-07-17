Россияне с ВИЧ пожаловались в ООН на пытки и дискриминацию

Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, направило в Комитет ООН против пыток доклад с жалобой на отказ российским пациентам в антиретровирусной терапии (АРВТ) и тестировании на иммунный статус, сообщает «Коммерсантъ».

«Прекращение лечения, приостановка лечения или прием менее трех лекарственных препаратов из схемы АРВ-терапии у пациентов с ВИЧ-инфекцией могут привести к прогрессированию серьезных заболеваний, развитию резистентных форм вируса, что приводит к смерти», — отмечают авторы альтернативного доклада.

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Согласно отчету, чаще всего с отказами сталкиваются арестованные, заключенные и лица без постоянной регистрации. Авторы указывают на то, что отказы связаны с дискриминацией и «приводят к ненужной боли».

В докладе представлено более 10 случаев отказа ВИЧ-инфицированным заключенным в необходимой терапии: в СИЗО №6 управления ФСИН по Московской области заключенному более семи месяцев отказывали в АРВТ, аналогичные сложности были зафиксированы в ИК-5 управления ФСИН по Тамбовской области у заключенного с ВИЧ и гепатитом С и в женской колонии №9 в Новосибирской области, когда АРВТ прервали всем заключенным. Как отмечают авторы доклада, отказ в лечении и тестировании на ВИЧ в местах лишения свободы попадает под определение статей 1 и 16 Конвенции против пыток.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о нехватке выделяемых государством средств на антиретровирусные препараты: лишь треть ВИЧ-инфицированных получает необходимую терапию.

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