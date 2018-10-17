Предсказано увеличение продолжительности жизни человека

Ученые Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле (США) выяснили, что к 2040 году во всех странах мира, вероятно, будет наблюдаться небольшое увеличение продолжительности жизни человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно данным исследователей, если тенденции улучшения мирового здравоохранения сохранятся, то средняя продолжительность жизни в 158 странах увеличится на несколько лет, а в 46 странах — на десять и более лет. Так, В Китае этот показатель вырастет на 5,6 года и достигнет 81,9 года. В США он увеличится всего на 1,1 года и составит 79,8 года, а в Великобритании — на 2,5 года (83,3 года). При этом США опустятся с 43-го до 64-го места в рейтинге по продолжительности жизни. Также на более низких местах окажутся Норвегия (переместится с 12-го на 20-е место), Канада (с 17-го на 27-е), Нидерланды (с 15-го на 21-е) и другие страны.

Продолжительность жизни в России к 2040 году окажется между 75 и 77 годами, то есть повысится примерно на четыре года (в 2016 году этот показатель составлял 72,4 года). Ожидается, что первое место в рейтинге займет Испания (85,8 года), второе — Япония (85,7 года), а третье — Сингапур (85,4 года).

Однако ученые полагают, что есть вероятность реализации пессимистичного сценария, согласно которому продолжительность жизни упадет в половине стран. Увеличение смертности произойдет из-за роста числа неинфекционных заболеваний, включая диабет и хроническую обструктивную болезнь легких, нарушения в работе почек и рак легких, расстройства сердца и сосудов, инсульт, болезнь Альцгеймера и травмы. Кроме того, в Африке продолжительность жизни может уменьшиться из-за ВИЧ.

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