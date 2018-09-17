Наука и техника
 
Последние новости
Россия рассказала о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете
Приемная дочь Вуди Аллена раскрыла подробности романа с режиссером
Американец выиграл миллионы благодаря дождливому дню
Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
У Минкультуры отобрали туризм
Ибрагимович потребовал у соперника покорности
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Бабье лето задержится в Москве 
Кремль прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Новости партнеров

Популярное средство продления жизни признали смертельно опасным

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых из Австралии и США опровергли результаты предыдущих исследований, которые показали, что употребление ацетилсалициловой кислоты (аспирина) позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Вместо этого увеличивается частота кровотечений и рака. Статья специалистов опубликована в The New England Journal of Medicine.

Аспирин является одним из самых популярных медикаментов, используемых для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, пострадавших, например, от коронарной недостаточности. Известно, что ацетилсалициловая кислота уменьшает агрегацию тромбоцитов, что снижает риск закупорки кровеносных сосудов и нарушения в работе сердца, мозга и других органов. В то же время это вещество провоцирует кровотечения в мозге и желудочно-кишечном тракте, в результате его использование может оказаться нецелесообразным для людей, не страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

В рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании ASPREE приняли участие более 19 тысяч человек, средний возраст которых достигал 74 лет. У них не было деменции или инвалидности, и они не страдали от заболеваний, при которых прописывают ацетилсалициловую кислоту. Испытуемых случайным образом разделили на две группы, при этом в первой (опытной) добровольцы получали дозу аспирина 100 миллиграммов в день, а во второй (контрольной) — плацебо. Наблюдения за состоянием здоровья участников продолжалось, в среднем, 4,7 года.

В опытной группе ученые зафиксировали 21,5 случаев смерти, деменции и инвалидности на 1000 человек в течение одного года, а в контрольной этот показатель составил 21,2. Частота сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечные приступы и инсульт, была одинаковой в обеих группах. Кроме того, частота кровотечений была выше среди тех, кто принимал аспирин (361 против 265 случаев). Также в опытной группе наблюдалось увеличение случаев рака, что пока не имеет объяснения, поскольку более продолжительные исследования действия аспирина продемонстрировали противоопухолевый эффект препарата.

В июле 2018 года американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта выяснили, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников. К такому выводу они пришли на основе результатов анализа 13 исследований, в которых приняли участие, в общей сложности, 750 тысяч женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly
Найдено опасное свойство аспирина
Объяснено действие аспирина против рака и сердечных приступов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Дурная репутация

Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
20:1016 сентября

Масштабные военные учения в России станут регулярными

10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

18:5716 сентября

Сфинкса эпохи Птолемеев обнаружили возле храма в Египте

Наука и техника00:0415 сентября

Последний крестцовый поход

Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
13:5516 сентября

Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»

20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

18:5115 сентября

В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей

Наука и техника00:03 9 сентября

Кунг-фу правда

В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

15:4315 сентября

В России появятся беспилотные боевые вертолеты

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

Россия
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Кремль прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье
Песков рассказал о разногласиях между Москвой и Анкарой по Идлибу
Россиянин выкопал живой бывшей жене могилу и поставил ей надгробие
Более 20 человек оказались в больнице после ДТП на Кубани
Все материалы
Мир
Под колпаком
Тайная жизнь Северной Кореи
Российское посольство рассказало о пострадавших в Солсбери «россиянах»
НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки
Швейцария потребовала от России перестать за ней шпионить
Во Франции вынесли приговор скинхедам, забившим насмерть антифашиста
Куба отвергла причастность России к воздействию на мозг американских дипломатов
Хайко Маас и Сергей Лавров«Разговаривать надо начать»
Россия и Европа почти враги. Как это исправить?
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Подозреваемый в убийстве Захарченко раскрыл подробности подготовки теракта
Украина построит военную базу в Азовском море
Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади
Гаишникам запретили снимать номера с машин
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Масштабные военные учения в России станут регулярными
Сфинкса эпохи Птолемеев обнаружили возле храма в Египте
Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
41-летнего Тотти решили вернуть в футбол
Назван бой мечты Нурмагомедова
Аргентинских болельщиков наказали за похабную шутку над россиянкой
В России вступились за проигравшего Головкина
Разоблачитель российского допинга взбесился из-за решения WADA
Названы гонорары победителей турнира UFC в России
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Приемная дочь Вуди Аллена раскрыла подробности романа с режиссером
Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина
Умер писатель Александр Бородыня
Монеточка отменила концерт после совета читать рэп
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
У модели начались роды прямо во время показа
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Названа самая популярная примета российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Жителям швейцарской деревни начнут раздавать деньги в качестве эксперимента
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Американский город выставили на продажу за 1,7 миллиона долларов
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Подмосковью предрекли дефицит квартир
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Все материалы