Российский СПИД-центр купил самый дорогой iPhone «для телемедицины»

Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max за 123 тысяч рублей для «телемедицины». Об этом сообщает Cnews.

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По информации издания, сумма, потраченная на смартфон, в полтора раза превышает стоимость одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧа/СПИДа — 83 тысячи рублей.

Как сообщила руководитель центра Юлия Плотникова, iPhone — «это элемент телемедицины» для вовлечения в терапию гомосексуалов, наркозависимых и проституток с помощью приложения, связывающего пациента с ВИЧ и врача. Она отказалась упомянуть название программы и пояснить, почему для его работы необходима самая дорогая модель смартфона.

Плотникова уточнила, что гаджет покупался не за бюджетные средства: они были выделены из гранта, полученного от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Она отметила, что планируется закупка и других подобных смартфонов.

Источник издания в другом региональном центре по борьбе со СПИДом посчитала такую покупку дискредитирующей коллег. По ее словам, Иркутская область регулярно попадает в тройку российских регионов по заболеваемости ВИЧ, инфицирован каждый 50-й житель Иркутска.

Периодически становится известно и о перебоях с лекарствами в регионе, хотя на текущий год бюджет на покупку препаратов против ВИЧ вырос с 30 миллионов до 130 миллионов рублей, а СПИД-центру, который находится в ведении иркутского министерства здравоохранения, ежегодно выделяется несколько сотен миллионов рублей.

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