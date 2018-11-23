Российский СПИД-центр купил самый дорогой iPhone «для телемедицины»

Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max за 123 тысяч рублей для «телемедицины». Об этом сообщает Cnews.
По информации издания, сумма, потраченная на смартфон, в полтора раза превышает стоимость одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧа/СПИДа — 83 тысячи рублей.
Как сообщила руководитель центра Юлия Плотникова, iPhone — «это элемент телемедицины» для вовлечения в терапию гомосексуалов, наркозависимых и проституток с помощью приложения, связывающего пациента с ВИЧ и врача. Она отказалась упомянуть название программы и пояснить, почему для его работы необходима самая дорогая модель смартфона.
Плотникова уточнила, что гаджет покупался не за бюджетные средства: они были выделены из гранта, полученного от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Она отметила, что планируется закупка и других подобных смартфонов.
Источник издания в другом региональном центре по борьбе со СПИДом посчитала такую покупку дискредитирующей коллег. По ее словам, Иркутская область регулярно попадает в тройку российских регионов по заболеваемости ВИЧ, инфицирован каждый 50-й житель Иркутска.
Периодически становится известно и о перебоях с лекарствами в регионе, хотя на текущий год бюджет на покупку препаратов против ВИЧ вырос с 30 миллионов до 130 миллионов рублей, а СПИД-центру, который находится в ведении иркутского министерства здравоохранения, ежегодно выделяется несколько сотен миллионов рублей.