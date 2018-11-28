Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ

Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. Таковы итоги доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно отчету, в прошлом году в Европе были зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них 130 тысяч пришлись на Восточную Европу: 104 тысячи диагнозов получили жители России. Таким образом, на страну пришлись 65 процентов новых случаев заражения ВИЧ.
Указывается, что чаще всего вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59 процентов) и употреблении инъекционных наркотиков (30 процентов).
Второе место по количеству новых диагностированных случаев занимает Украина (37 случаев на 100 тысяч населения), третье — Белоруссия (26,1 случая) и четвертое — Молдавия (20,6 случая).
Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский заверил, что в течение нескольких лет будет изобретено лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита человека. Неофициально, по его подсчетам, в стране проживают около 1,3-1,5 миллиона ВИЧ-положительных россиян.