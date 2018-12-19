Центр по борьбе с ВИЧ «Действие» признан иностранным агентом

Минюст признал иностранным агентом петербургскую некоммерческую организацию по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИДа «Центр социально-информационных инициатив “Действие”», написал в своем Facebook директор организации Валерий Созаев.

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В разговоре с «Такими делами» Созаев уточнил, что такое решение министерство приняло из-за иностранного финансирования НКО — центр получал деньги от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья. Издание отмечает, что, согласно информации с сайта «Парни ПЛЮС», на полученные средства «Действие» провело две крупные конференции ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения в 2016 и 2017 годах.

В начале декабря в Алтайском крае закрылась ВИЧ-сервисная НКО «Выбор», которая не смогла выплатить 150 тысяч рублей штрафа за отказ признать себя иностранным агентом.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч россиян. Сейчас, по разным подсчетам, в стране проживает около 1,3-1,5 миллиона людей с ВИЧ.

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