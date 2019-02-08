Эпидемию кори на Украине признали крупнейшей в Европе

Заболеваемость корью в 2018 году на Украине стала крупнейшей в Европе. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за 2018 год в Европе корью заболели более 82 тысяч человек. Это наибольший показатель за последнее десятилетие. Доля Украины по количеству больных составляет более половины — за прошедший год этой болезнью заболели 53 тысячи украинцев. Второе место занимает Сербия с 5 тысячами больных.

Лидирует Украина и по количеству летальных исходов. В 2018 году от кори в Европе умерли 72 человека, из них 16 — на Украине. Специалисты ВОЗ считают, что это связано с низким уровнем вакцинации населения.

Самые высокие показатели заболеваемости корью на Украине зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь — острое вирусное инфекционное заболевание со стопроцентной вероятностью заражения для людей без вакцинации. Осложнения от этой болезни могут привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным путем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!