На Украине вспыхнул гепатит А

Эпидемия вирусного гепатита А вспыхнула в Николаевской области Украины. На начало января в регионе заболели 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шесть детей. Об этом во вторник, 16 января, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В двух случаях наблюдается тяжелое течение инфекции, передает ведомство.

Отмечается, что за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек гепатита А. Они фиксировались в семьях, детских организованных коллективах, учебных заведениях, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантийный контроль на российско-украинской границе.

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