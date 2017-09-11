Россиян предупредили о вспышках гепатита в США

Роспотребнадзор разместил на своем сайте сообщение, в котором указывается, что медицинская служба американского города Сан-Диего, расположенного в штате Калифорния, объявила о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А.

«На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе городе Сан-Диего диагноз гепатит А был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные. Городские власти и власти штата обвиняют друг друга в возникновении этой ситуации. Согласно статистике, настоящая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет», — отмечается в сообщении.

Также Роспотребнадзор отмечает, что 30 августа Министерство здравоохранения штата Колорадо сообщило, что было документально подтверждено 54 случая (включая один со смертельным исходом) заражения гепатитом А мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с мужчинами.

В 2016 году исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон выяснили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин смертей и инвалидности по всему земному шару. Ученые подсчитали, что число потерянных от гепатита лет жизни, которое получают при вычитании из максимально возможной продолжительности жизни возраста смерти, только в 2013-м составляет 41 миллион. Исследователи считают, что необходимо принять международные меры и усовершенствовать современную мировую систему здравоохранения, чтобы решить эту глобальную проблему.