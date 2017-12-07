В России стали в полтора раза чаще болеть гепатитом А

За последние девять месяцев заболеваемость острым гепатитом А в России выросла на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что высокие показатели заболеваемости — более чем в полтора раза — отмечены в 14 регионах: Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, за первые девять месяцев этого года зафиксированы высокие уровни заболеваемости брюшным тифом (в 2,2 раза) и корью (в 4,3 раза). На 30,2 процента возросла заболеваемость острым вирусным гепатитом Е.

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также вызванным им бессимптомным инфекционным статусом в январе-октябре 2017 года выросла на 0,9 процента и составила 49,67 на 100 тысяч населения.

Гепатит А — болезнь печени, вызванная вирусом. Он передается при употреблении загрязненной воды или пищи, а также через контакт с инфицированным человеком.

Ранее служба сообщала, что заболеваемость гепатитом А в России в январе-октябре 2016 года была ниже на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.