Определены регионы с самыми больными россиянами

Больше всего больничных листов в 2016 году медики выдали жителям Ярославской (63,6 больничного на 100 работающих), Московской (60,6 на 100) и Тверской (60,1 на 100) областей. Об этом RT сообщили в Минздраве России.

Меньше всего уходили болеть работники в Чечне (15,4 больничных на 100 работающих), Ненецком автономном округе (26,6 на 100), Дагестане (27,4 на 100) и Татарстане (29,1 на 100).

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Всего за год россияне получили 19,53 миллиона больничных. В среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на 100 работающих граждан, тогда как в 2015 году данный показатель составлял 43,6. В Минздраве объяснили это снижением заболеваемости работающих граждан.

В апреле Госдума приняла законопроект об электронных больничных. Документ вступит в силу 1 июля 2017 года. Больничные будут рассылаться напрямую работодателю. Предполагается, что их внедрение поможет сократить очереди в поликлиниках, а также освободит врачей от заполнения лишних бумаг.