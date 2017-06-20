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Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников

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Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».

Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.

Самые распространенные отклонения: нарушения сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, органов дыхания, нервной системы и психической сферы, а также расстройства зрения. Наиболее часто встречающиеся хронические заболевания: язвенная болезнь, гастродуоденит, сколиоз, близорукость средней и высокой степени.

Отмечается, что по сравнению с началом 1990-х годов состояние здоровья учащихся ухудшилось в 2,4-2,7 раза, а хронические болезни стали встречаться у них чаще на 40-70 процентов.

Клинические наблюдения велись за 426 детьми из четырех школ, расположенных в разных округах Москвы. Медики обследовали детей на протяжении 11 лет, с 2005 по 2015 год.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в апреле, почти половина россиян (49 процентов) считают свое состояние здоровья удовлетворительным, 35 процентов оценили его как хорошее. Негативные оценки своему самочувствию дали 15 процентов респондентов. При этом основными причинами плохого самочувствия россияне назвали работу и стресс, а также нехватку денег на лекарства и профилактику болезней.

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