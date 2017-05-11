Россияне обвинили в проблемах со здоровьем работу и нехватку денег на лекарства

Основными причинами плохого самочувствия россияне назвали работу и стресс, а также нехватку денег на лекарства и профилактику болезней. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные РИА Новости.

Такой точки зрения придерживаются по 35 процентов респондентов. Еще 32 процента уверены, что причина их недомоганий — плохая экология.

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Также в числе причин болезней называются возраст, накопившиеся с годами проблемы и невозможность отдохнуть (28 процентов), вредные привычки и отсутствие физической нагрузки (15 процентов), наследственность (14 процентов), работу на вредном производстве либо проживание рядом с подобным объектом, а также неправильное питание (13 процентов).

При этом почти половина опрошенных (49 процентов) считают свое состояние здоровья удовлетворительным, 35 процентов оценили его как хорошее. Негативные оценки своему самочувствию дали 15 процентов респондентов.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 23-24 апреля. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.