Пациентов больницы в Югре заражали гепатитом три года подряд

Девять жителей Ханты-Мансийского автономного округа были заражены инфекционной болезнью во время процедур в одной из больниц. Следователи завели уголовное дело о халатности, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, заболевание печени пациенты получили в период с 2013 по 2016 годы, всем им оказывалась помощь по очищению крови. «В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении СКР. Назначен ряд криминалистических экспертиз.

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Как уточняет Ura.ru, все пострадавшие проходили процедуру очищения крови через искусственную мембрану аппарата «Искусственная почка» в больнице Урая. После этого в их крови был обнаружен вирус гепатита С.

Ранее полиция Тольятти возбудила уголовное дело по факту заражения женщины ВИЧ-инфекцией в городской больнице. Пациентка получила заболевание во время плановой операции на коленном суставе.