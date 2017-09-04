Немецкие и датские свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан

Почти 200 тысяч жителей Великобритании могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV). Источником заражения стали продукты из свинины, завезенные из стран ЕС, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Министерство здравоохранения Англии (PHE) объявило, что число подтвержденных случаев гепатита Е выросло с 368 в 2010 году до 1266 в 2016 году. По данным иностранного ведомства, в настоящее время заражены около 200 тысяч жителей страны.

Источником заболевания названы инфицированные штаммом G3-2 вируса гепатита Е продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски) от европейских производителей (Нидерланды, Дания, Германия). Подчеркивается, что «европейский» штамм гепатита Е отличается от того, который выделяется у свиней, выращиваемых в Великобритании. В связи с этим ученые даже называют «европейский» штамм «вирус Brexit».

В прошлом году было проведено тщательное расследование причин распространения заболевания. Однако до августа 2017 года результаты не были опубликованы из-за «особой чувствительности» проблемы, поясняет Роспотребнадзор.

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Специалисты Агентства по продовольственным стандартам Англии (FSA) и Европейского управления по продовольственной безопасности (EFSA) отмечают, что хотя до 90 процентов поголовья свиней в Англии может быть заражено вирусом гепатита Е, резкий рост числа заболевших связан именно с европейской продукцией. Так, за последнее время 80 процентов случаев заболевания у британцев связаны с изделиями из свинины, поступившей из стран ЕС.

Кроме того, ученые регистрируют более тяжелое и длительное течение заболевания гепатитом Е. Возросло также число случаев с поражением нервной системы. От человека к человеку вирус передается крайне редко, за исключением случаев прямого переливания крови.

Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией, которая находится в обороте.