После свадебного банкета в Махачкале отравились более 20 человек

Фото: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

Более 20 человек отравились после того, как отметили свадьбу в банкетном зале «Розовый фламинго» в Махачкале. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике Дагестан.

Во вторник, 22 августа, за медицинской помощью обратился 21 человек. При этом 13 пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». У большинства в ходе исследований обнаружили норовирусы. Было установлено, что все отравившиеся употребляли на свадьбе блюда из курицы.

Проведенная в банкетном зале проверка выявила ряд нарушений. «На пищеблоке банкетного зала выявлены грубые нарушения требований к приему, хранению, соблюдению условий хранения, технологии изготовления продукции. К приготовлению пищи допускаются лица без медицинского обследования и медкнижек, отсутствует производственный контроль, не проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизаци», — говорится в сообщении.

Материалы на временный запрет деятельности банкетного зала и о возбуждении уголовного дела переданы в суд и прокуратуру.

Ранее в августе в Уфе после посещения свадебного банкета в кафе «Белый мост» отравился 51 человек, при этом 43 были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Всем пострадавшим поставили диагноз сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления стали рыба или мясо, входившие в состав салатов. Деятельность заведения была приостановлена на 40 суток. По факту произошедшего следователями проводится проверка.