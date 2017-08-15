На свадебном банкете в уфимском кафе отравились полсотни человек

В Уфе после банкета в кафе «Белый мост» отравились более 50 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управления Роспотребнадзора по Башкирии.

С жалобами в медучреждение обратился 51 человек, при этом 43 были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Отмечается, что часть заболевших уже выписаны. Уточняется, что пациенты поступали в больницу с 6 по 11 августа.

Пробы еды из кафе направлены на экспертизу.

По решению Кировского районного суда Уфы деятельность заведения была приостановлена на 40 суток. По факту произошедшего следователями проводится проверка.

По информации издания БСТ, отравившиеся пришли поздравить две пары молодоженов. Всем пострадавшим поставили диагноз сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления стали рыба или мясо, входившие в состав салатов.

В начале августа с симптомами острого отравления в больницу поступили 66 детей и 11 взрослых, собравшихся на танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp, проходивший на туристической базе в Кабанском районе в Бурятии. Еще пять человек отказались от госпитализации.