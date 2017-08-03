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На танцевальном фестивале в Бурятии отравились 77 человек

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66 детей и 11 взрослых отравились на туристической базе в Кабанском районе в Бурятии, где проходит танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте Минздрава республики.

«По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре Бурятии заявили, что в целях установления причин и условий возникновения заболевания были проведены отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока. Деятельность туристического объекта временно приостановлена, а материалы направлены в суд.

Фестиваль проходит с 28 июля по 5 августа, в нем принимают участие около 300 детей от 12 до 17 лет.

В начале июля в больницу с пищевым отравлением из детского лагеря «Аргунь» в селе Тасей Читинского района Забайкальского края попали 12 детей. Предположительно, дети отравились кефиром.

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