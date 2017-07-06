Более 10 детей отравились в детском лагере в Забайкалье

12 детей попали в больницу с пищевым отравлением из детского лагеря «Аргунь» в селе Тасей Читинского района Забайкальского края. СК по региону начал по этому поводу доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время следователи намерены посетить данный лагерь, где опросят отдыхающих и персонал и затребуют необходимые документы, а также приедут в больницу для беседы с пострадавшими.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что, предположительно, дети отравились кефиром. Все заболевшие были доставлены в больницу с состоянием легкой степени тяжести, их жизням нечего не угрожает.

В ночь на второе мая в одну из больниц Удмуртии за помощью обратились 17 человек из детского лагеря «Дружба», спустя сутки число отравившихся выросло до 97. По данным расследования Роспотребнадзора, это произошло в результате передачи инфекции пищевым путем. Заболевшие собрались в «Дружбе» для участия в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». При этом мероприятие было организовано без уведомления надзорного органа.