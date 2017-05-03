Антисанитария стала причиной отравления 97 игроков «Что? Где? Когда?»

Согласно данным эпидемиологического расследования, проведенного управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, у сотрудников столовой детского лагеря «Дружба», в котором случилось массовое пищевое отравление воспитанников, выявлены норовирусы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация об отравлении поступила в ночь на 2 мая. Изначально за медицинской помощью обратились 17 человек, однако к 3 мая их число возросло до 97 человек.

По данным расследования Роспотребнадзора, это произошло в результате передачи инфекции пищевым путем. «Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой способствовало инфицированию больных», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

На месте продолжаются противоэпидемические мероприятия. Лагерь и столовая на настоящий момент закрыты, а информация по выявленным нарушениям передана Роспотребнадзором в правоохранительные органы.

Заболевшие собрались в «Дружбе» для участия в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». При этом мероприятие было организовано без уведомления надзорного органа. В лагерь, рассчитанный на 380 человек, из разных регионов страны приехали более 500 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.