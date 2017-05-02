Сотрудник омского дома культуры сгорел в попытке оценить спирт

Сотрудник одного из домов культуры Омска скончался после неудачной попытки определить качество спирта. Об этом во вторник, 2 мая, РИА Новости сообщила представитель Следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По ее словам, работники дома культуры решили проверить, нормальный ли спирт принес в пятилитровой бутылке один из них, и подожгли напиток. «Часть жидкости попала на синтетическую одежду одного из сотрудников, в результате чего она загорелась», — сообщила представитель СК.

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Мужчину 1965 года рождения госпитализировали, но он скончался в больнице через десять дней. По факту его смерти проводится доследственная проверка. По предварительным данным, работники ДК пытались отличить этиловый спирт от метилового, который опасен для организма.

Инцидент произошел еще 2 апреля, но местным СМИ сообщили об этом только 2 мая в Государственной инспекции труда по региону.

В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление метиловым спиртом (концентрат для принятия ванн «Боярышник»). Скончались 76 человек.