Минфин предложил запретить продажу пищевых ароматизаторов на спирту

Минфин подготовил поправки в закон о регулировании производства спирта, запрещающие розничную продажу содержащих спирт пищевых ароматизаторов и добавок крепостью свыше 0,5 процента. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине.

В ведомстве отметили, что запрет розничной продажи пищевой спиртосодержащей продукции связан с тем, что она часто используется в качестве дешевого суррогатного алкоголя.

Издание подчеркивает, что речь идет о запрете именно розничных продаж спиртосодержащих эссенций. Предприятиям они по-прежнему будут доступны. В министерстве также подчеркнули, что «иных ограничений для производства крепкого алкоголя и спиртосодержащей продукции не предусматривается».

Данный проект был подготовлен в соответствии с поручением правительства. Эти предложения Минфина включены в пакет поправок в 171-ФЗ, который был подготовлен сенаторами и депутатами. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме в конце марта. До конца апреля в него будут внесены корректировки, после чего парламент рассмотрит его во втором чтении.

Газета напоминает, что 30 марта впервые в России был введен запрет на розничную реализацию пищевой продукции на основе спирта сроком на 90 дней согласно постановлению главного санитарного врача Анны Поповой. В документе упоминались пищевые добавки и ароматизаторы.

Ранее, в декабре 2016 года, Роспотребнадзор на 30 дней ограничил продажу непищевой спиртосодержащей продукции с долей алкоголя свыше 25 процентов, однако позже запрет был продлен. В ведомстве отмечали, что благодаря запрету по состоянию на 1 апреля с начала года снизилось на 24 процента количество алкогольных отравлений по сравнению с теми же периодами предыдущих пяти лет. Количество летальных случаев сократилось почти в два раза.