Правительство передумало продавать настойку боярышника по рецепту

В правительстве России принято решение отказаться от продажи по рецептам спиртосодержащих лекарственных средств, таких как боярышник и пустырник. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль.

Представитель вице-премьера Наталья Платонова пояснила, что от идеи ввести рецепты на спиртосодержащие препараты отказались из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники. «Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно», — сказала она.

Издание отмечает, что в Минздраве, где прорабатывался вопрос о рецептурном отпуске настоек, сочли достаточным ограничение объема пузырьков для борьбы с аптечным алкоголизмом. В настоящее время министерство подготовило приказ о том, что размер тары для спиртосодержащих лекарств не должен превышать 25 миллилитров.

Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник».

Кроме того, в конце 2016 года Роспотребнадзор по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева ввел на 30 суток запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов. В январе его продлили еще на 60 дней.

Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в комментарии Национальной службе новостей (НСН) заявлял, что жертв отравления суррогатом можно избежать путем снижения цен на качественную водку.

В декабре прошлого года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 78 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.