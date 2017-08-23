Бизнес
 
Последние новости
Серебренников удивился своему задержанию
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз
Создан первый белорусский электромобиль
Популярные новости
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Серебренников удивился своему задержанию
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз

Тухлый номер

Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В конце сентября страны Евросоюза соберутся, чтобы обсудить скандал, разразившийся этим летом. На прилавках почти двух десятков государств обнаружились куриные яйца, содержащие опасный химикат фипронил. «Лента.ру» выясняла, чем этот инцидент обернется для рынка ЕС и есть ли риск того, что отравленные яйца попадут россиянам на стол.

Давно предупреждали

В августе в 15 странах, как в ЕС, так и за его пределами, в куриных яйцах, появившихся в продаже, были выявлены следы химиката фипронила. Этот инсектицид используется для борьбы паразитами, но его запрещено применять на фермах с животными и птицами, предназначенными для употребления в пищу.

Вредная продукция поступала с ферм Нидерландов, Бельгии, Германии и Франции. Эти хозяйства были блокированы, но отравленные яйца попали на рынки Швеции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Люксембурга, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Швейцарии, Гонконга, Южной Кореи. В частности, только в Германии, по данным Минсельхоза страны, ядовитый химикат был обнаружен почти в 11 миллионах яиц.

К 10 августа СМИ сообщили о двух задержанных в Нидерландах топ-менеджерах, которых подозревали в причастности к незаконному применению инсектицидов на птицефермах. Название компании не указывалось, однако, как сообщал Euronews, в центре расследования — предприятие ChickFriend, которому инсектицид поставила бельгийская фирма Poultry-Vision.

Относительно того, насколько вреден для здоровья человек фипронил, мнения европейских специалистов разделились. Так, Минсельхоз Германии заявил, что употребление в пищу продукции, зараженной этим ядовитым химикатом, не представляет «конкретной» угрозы здоровью человека. По словам токсиколога Альфреда Бернара, приводимым Euronews, химикат вызывает головокружение и рвоту, однако это временный нейротоксический эффект, а летальные случаи случаются примерно раз в 30 лет. Но и для этого временного эффекта фипронил нужно принимать в огромных дозах, примерно полграмма. В яйцах же, по словам эксперта, его содержится в десятки, а то и сотни тысяч раз меньше. Другие специалисты указывали, что накопившийся в организме человека фипронил способен вызвать поражение печени, почек и щитовидной железы. Особенно вреден химикат для детей, подчеркивали они.

Как выяснилось, об опасности заражения яиц фипронилом министерство здравоохранения и окружающей среды, а также федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca предупреждали еще в июне 2016 года, сообщало издание Soir.

В самый разгар скандала министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о возможной опасности заражения власти Нидерландов были предупреждены в ноябре 2016 года, однако не сообщили об этом партнерам по ЕС. Амстердам обвинения в свой адрес отвергает, что не удивительно: Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

С яйцами у нас порядок

На первый взгляд, российскому потребителю опасаться нечего. Фипронил запрещен в сельском хозяйстве России. На поставки животноводческой продукции из Европы (за исключением нескольких наименований) наложено эмбарго. Кроме того, как рассказывает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева, в России нет аккредитованных компаний, которые могли бы поставлять яйца. С другой стороны, эксперт отмечает, что яйца с запрещенным химикатом могут попасть в Россию через страны ЕАЭС. Впрочем, добавляет Михалева, российские агрохолдинги обеспечивают внутренний рынок яйцом на 100 процентов, поэтому потребности в дополнительных поставках нет. Но скептики считают, что это слабый аргумент и зараженная продукция способна попасть к нам если не напрямую, то в виде костной муки в составе комбикормов и других кормов для животных. Кондитерские изделия, кстати, тоже в российский список «запрещенки» не входят.

В России фальсифицируются все продукты, кроме яиц, заявлял в начале года помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Но даже если с яйцами на отечественных прилавках все в порядке, то насчет качества многих других отечественных товаров у ведомства сомнения возникали не раз. Так, доля суррогатной и контрафактной спиртосодержащей продукции в российских магазинах достигает рекордных 50 процентов, утверждал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Но это далеко не все: в колбасах и другой мясной продукции надзорные органы не раз фиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания кишечных палочек и листерий, отличающихся высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и вызывающих тяжелые пищевые отравления. Также сотрудники Россельхознадзора уличали торговые сети в приготовлении пиццы с просроченной колбасой и продаже просроченного охлажденного мяса. В говяжьем фарше была обнаружена ДНК свиньи, курицы и барана, в свином фарше — ДНК коровы, курицы, барана и даже лошади!

Кроме того, не так давно СМИ сообщили, что экспертиза колбасных изделий подмосковного предприятия «Мортадель», которую проводили сотрудники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, выявила в некоторых образцах следы ДНК человека. В самой компании тогда объяснили, что наличие ДНК человека в продукции — обычное дело. «ДНК остается даже в салате, которые готовят повара в ресторанах и при любом прикосновении человека к чему-либо», — говорила, по информации «Аргументов и фактов», вице-президент компании Эльвира Агурбаш.

Как тут не вспомнить одну из историй солдата Швейка — про колбасника Йозефа Линека, зорко следившего за чистотой своей мастерской, но добавлявшего в колбасу клопов и тараканов исключительно из кулинарных соображений.

Угрожающие масштабы

Животноводческая отрасль, несмотря на все меры защиты, все же уязвима перед разными напастями — достаточно вспомнить африканскую чуму свиней или птичий грипп, когда уничтожаются целые поголовья животных и птиц. Так, в начале этого года высокопатогенный грипп птиц был отмечен в птицеводческих хозяйствах 22 европейских стран, о чем предупреждал Россельхознадзор. Также надзорное ведомство периодически отслеживает (и запрещает) поставки продукции, содержащей запрещенные добавки, в том числе стимулятор роста рактопамин.

С фипронилом, как и со стимуляторами роста, ситуация осложняется тем, что последствия их употребления неочевидны и могут проявиться лишь при большой концентрации в организме. Однако и потом доказать, что причина ухудшения здоровья кроется именно в отравленном продукте, как и в случае с мясом, сложно.

«Сам факт того, что информация о фипрониле появилась еще в июне, а скандал случился только сейчас, конечно, смущает, — говорит Екатерина Михалева, — и свидетельствует о том, что европейцы, как бы ни старались сделать питание граждан безопасным, все же сталкиваются с проблемами во внутреннем контроле и недостаточно оперативно реагируют на подобные инциденты».

Более того, опубликованная позже в ряде СМИ информация о том, что голландские птицеводы пользовались опасными химикатами целый год, отчасти подтверждает заявления бельгийского Минздрава. А если подсчитать, сколько за это время было произведено и продано продукции, то масштабы скандала разрастаются на глазах. Только в Германию в прошлом году было поставлено около 5 миллиардов яиц.

Выяснились и другие подробности. По некоторым данным, фипронил применяли на одной из голландских фабрик для борьбы со вшами, и впоследствии химикат был выявлен как в помете, так и в мясе птиц. А в образцах продукции допустимое содержание химиката было превышено в два раза. По всей стране закрыли более сотни птицеферм, уничтожению подлежит до миллиона птиц.

Итог скандала таков: фермерам предстоят массовый забой птиц и долгие проверки, к расследованию подключены прокуратуры Нидерландов и Бельгии. Власти последней намерены подать иск против компаний, из-за которых, по их мнению, и возникла кризисная ситуация. Между тем профсоюз сельхозпроизводителей бельгийской Фландрии Boerenbond подсчитал, что из-за скандала члены организации, по предварительным данным, могут потерять около 10 миллионов евро, а сельскохозяйственная федерация Валлонии — сотни тысяч евро.

Еврокомиссия, однако, созовет внеплановую встречу с представителями всех затронутых «яичным скандалом» стран только в конце сентября. Обсудить ситуацию по горячим следам возможным не представляется, потому что еврокомиссары сейчас на каникулах.

Тем временем еще один член ЕС, Болгария, получил уведомление о поступлении в страну 500 килограммов яичного порошка из Германии со следами фипронила. А один из старейших бельгийских производителей кондитерских изделий, не дожидаясь репутационных потерь, отзывает из магазинов для проверки несколько видов печенья. Возможный уровень содержания химиката в продукте угрозы не представляет, утверждают одни эксперты. Ну, это смотря сколько съесть, говорят другие.

Татьяна Романова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес00:0121 августа

Ломать — не строить

Кто наживется на программе реновации в России
20:3214 августа

Губернатор Подмосковья поздравил «Радио 1» с 85-летием

18:2822 августа

Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»

14:4214 августа

Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»

Бизнес14:5322 августа
Михаил Воронин

«Бизнесмены — это одинокие люди»

Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
21:0522 августа

Создан первый белорусский электромобиль

17:2322 августа

Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу

13:4814 августа

«Мегафон» поборется с ФАС в суде

Бизнес00:0711 августа

Чифирнем: Россия останется без кофе

Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
17:3022 августа

Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов

14:5122 августа

Миллиардер Рыболовлев потерпел неудачу со стартапом Alevo

13:4814 августа

ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Медсестра пермской больницы обязала пациенток ухаживать за чужими детьми
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Ребенка босиком выставили из детского сада в Екатеринбурге
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз
В Ракке погибли 78 мирных жителей при ударах американской коалиции
В Германии перехвачена партия трампообразных таблеток экстази
Северная Корея смоделировала ракетный удар по США
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Лукашенко посоветовал министрам с семьями переехать в однокомнатные квартиры
Киев обеспокоился падением грузооборота в порту Мариуполя из-за Крымского моста
В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
Кравчук назвал причину конфликта Украины и России
Украинский чиновник назвал дату начала расшатывания ситуации в Киеве
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов
Первая партия американского угля отправлена на Украину
Россияне стали реже ходить в бани и театры
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»
Создан первый белорусский электромобиль
Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу
Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
«Калашников» представил новый боевой модуль с искусственным интеллектом
Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова
Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, заключая пакт с Гитлером
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Получен сигнал от облака космического спирта
Определена эффективная при сахарном диабете диета
В кишечнике человека нашли средство от старости
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов
«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Мамиашвили прокомментировал выступление оставшихся без золота ЧМ борцов
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов
«Барселона» подала на Неймара в суд
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Моррисси записал новый альбом
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»
Серебренникову предъявили обвинение
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Американцы коронуют любителей музыки
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Cartier вырастил кактусы в центре Москвы
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Converse спрятал философские послания в кедах
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Московский турист умер на Эльбрусе
Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя
Парапланерист врезался в корову при попытке взлета
Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит
Новорожденную американку назвали в честь солнечного затмения
В американском зоопарке поселился слепой морской лев
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
За Lamborghini без крыши и лобового стекла заплатили 1,3 миллиона долларов
Бронированный Renault Duster разработали для российской армиии
«ГАЗ» построил пикап с 32-сантиметровым клиренсом для экстремального бездорожья
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы