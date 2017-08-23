Тухлый номер

В конце сентября страны Евросоюза соберутся, чтобы обсудить скандал, разразившийся этим летом. На прилавках почти двух десятков государств обнаружились куриные яйца, содержащие опасный химикат фипронил. «Лента.ру» выясняла, чем этот инцидент обернется для рынка ЕС и есть ли риск того, что отравленные яйца попадут россиянам на стол.

Давно предупреждали

В августе в 15 странах, как в ЕС, так и за его пределами, в куриных яйцах, появившихся в продаже, были выявлены следы химиката фипронила. Этот инсектицид используется для борьбы паразитами, но его запрещено применять на фермах с животными и птицами, предназначенными для употребления в пищу.

Вредная продукция поступала с ферм Нидерландов, Бельгии, Германии и Франции. Эти хозяйства были блокированы, но отравленные яйца попали на рынки Швеции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Люксембурга, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Швейцарии, Гонконга, Южной Кореи. В частности, только в Германии, по данным Минсельхоза страны, ядовитый химикат был обнаружен почти в 11 миллионах яиц.

К 10 августа СМИ сообщили о двух задержанных в Нидерландах топ-менеджерах, которых подозревали в причастности к незаконному применению инсектицидов на птицефермах. Название компании не указывалось, однако, как сообщал Euronews, в центре расследования — предприятие ChickFriend, которому инсектицид поставила бельгийская фирма Poultry-Vision.

Фото: Ветеринары убирают мертвых кур на одной из ферм в Нидерландах.

Относительно того, насколько вреден для здоровья человек фипронил, мнения европейских специалистов разделились. Так, Минсельхоз Германии заявил, что употребление в пищу продукции, зараженной этим ядовитым химикатом, не представляет «конкретной» угрозы здоровью человека. По словам токсиколога Альфреда Бернара, приводимым Euronews, химикат вызывает головокружение и рвоту, однако это временный нейротоксический эффект, а летальные случаи случаются примерно раз в 30 лет. Но и для этого временного эффекта фипронил нужно принимать в огромных дозах, примерно полграмма. В яйцах же, по словам эксперта, его содержится в десятки, а то и сотни тысяч раз меньше. Другие специалисты указывали, что накопившийся в организме человека фипронил способен вызвать поражение печени, почек и щитовидной железы. Особенно вреден химикат для детей, подчеркивали они.

Как выяснилось, об опасности заражения яиц фипронилом министерство здравоохранения и окружающей среды, а также федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca предупреждали еще в июне 2016 года, сообщало издание Soir.

В самый разгар скандала министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о возможной опасности заражения власти Нидерландов были предупреждены в ноябре 2016 года, однако не сообщили об этом партнерам по ЕС. Амстердам обвинения в свой адрес отвергает, что не удивительно: Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

С яйцами у нас порядок

На первый взгляд, российскому потребителю опасаться нечего. Фипронил запрещен в сельском хозяйстве России. На поставки животноводческой продукции из Европы (за исключением нескольких наименований) наложено эмбарго. Кроме того, как рассказывает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева, в России нет аккредитованных компаний, которые могли бы поставлять яйца. С другой стороны, эксперт отмечает, что яйца с запрещенным химикатом могут попасть в Россию через страны ЕАЭС. Впрочем, добавляет Михалева, российские агрохолдинги обеспечивают внутренний рынок яйцом на 100 процентов, поэтому потребности в дополнительных поставках нет. Но скептики считают, что это слабый аргумент и зараженная продукция способна попасть к нам если не напрямую, то в виде костной муки в составе комбикормов и других кормов для животных. Кондитерские изделия, кстати, тоже в российский список «запрещенки» не входят.

В России фальсифицируются все продукты, кроме яиц, заявлял в начале года помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Но даже если с яйцами на отечественных прилавках все в порядке, то насчет качества многих других отечественных товаров у ведомства сомнения возникали не раз. Так, доля суррогатной и контрафактной спиртосодержащей продукции в российских магазинах достигает рекордных 50 процентов, утверждал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Сотрудница на линии сортировки яиц на Натухаевской птицефабрике в Краснодарском крае.

Но это далеко не все: в колбасах и другой мясной продукции надзорные органы не раз фиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания кишечных палочек и листерий, отличающихся высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и вызывающих тяжелые пищевые отравления. Также сотрудники Россельхознадзора уличали торговые сети в приготовлении пиццы с просроченной колбасой и продаже просроченного охлажденного мяса. В говяжьем фарше была обнаружена ДНК свиньи, курицы и барана, в свином фарше — ДНК коровы, курицы, барана и даже лошади!

Кроме того, не так давно СМИ сообщили, что экспертиза колбасных изделий подмосковного предприятия «Мортадель», которую проводили сотрудники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, выявила в некоторых образцах следы ДНК человека. В самой компании тогда объяснили, что наличие ДНК человека в продукции — обычное дело. «ДНК остается даже в салате, которые готовят повара в ресторанах и при любом прикосновении человека к чему-либо», — говорила, по информации «Аргументов и фактов», вице-президент компании Эльвира Агурбаш.

Как тут не вспомнить одну из историй солдата Швейка — про колбасника Йозефа Линека, зорко следившего за чистотой своей мастерской, но добавлявшего в колбасу клопов и тараканов исключительно из кулинарных соображений.

Угрожающие масштабы

Животноводческая отрасль, несмотря на все меры защиты, все же уязвима перед разными напастями — достаточно вспомнить африканскую чуму свиней или птичий грипп, когда уничтожаются целые поголовья животных и птиц. Так, в начале этого года высокопатогенный грипп птиц был отмечен в птицеводческих хозяйствах 22 европейских стран, о чем предупреждал Россельхознадзор. Также надзорное ведомство периодически отслеживает (и запрещает) поставки продукции, содержащей запрещенные добавки, в том числе стимулятор роста рактопамин.

С фипронилом, как и со стимуляторами роста, ситуация осложняется тем, что последствия их употребления неочевидны и могут проявиться лишь при большой концентрации в организме. Однако и потом доказать, что причина ухудшения здоровья кроется именно в отравленном продукте, как и в случае с мясом, сложно.

«Сам факт того, что информация о фипрониле появилась еще в июне, а скандал случился только сейчас, конечно, смущает, — говорит Екатерина Михалева, — и свидетельствует о том, что европейцы, как бы ни старались сделать питание граждан безопасным, все же сталкиваются с проблемами во внутреннем контроле и недостаточно оперативно реагируют на подобные инциденты».

Более того, опубликованная позже в ряде СМИ информация о том, что голландские птицеводы пользовались опасными химикатами целый год, отчасти подтверждает заявления бельгийского Минздрава. А если подсчитать, сколько за это время было произведено и продано продукции, то масштабы скандала разрастаются на глазах. Только в Германию в прошлом году было поставлено около 5 миллиардов яиц.

Фото: Christopher Stern / Reuters Приготовление гигантского омлета из 10 тысяч яиц в бельгийском городе Мальмеди.

Выяснились и другие подробности. По некоторым данным, фипронил применяли на одной из голландских фабрик для борьбы со вшами, и впоследствии химикат был выявлен как в помете, так и в мясе птиц. А в образцах продукции допустимое содержание химиката было превышено в два раза. По всей стране закрыли более сотни птицеферм, уничтожению подлежит до миллиона птиц.

Итог скандала таков: фермерам предстоят массовый забой птиц и долгие проверки, к расследованию подключены прокуратуры Нидерландов и Бельгии. Власти последней намерены подать иск против компаний, из-за которых, по их мнению, и возникла кризисная ситуация. Между тем профсоюз сельхозпроизводителей бельгийской Фландрии Boerenbond подсчитал, что из-за скандала члены организации, по предварительным данным, могут потерять около 10 миллионов евро, а сельскохозяйственная федерация Валлонии — сотни тысяч евро.

Еврокомиссия, однако, созовет внеплановую встречу с представителями всех затронутых «яичным скандалом» стран только в конце сентября. Обсудить ситуацию по горячим следам возможным не представляется, потому что еврокомиссары сейчас на каникулах.

Тем временем еще один член ЕС, Болгария, получил уведомление о поступлении в страну 500 килограммов яичного порошка из Германии со следами фипронила. А один из старейших бельгийских производителей кондитерских изделий, не дожидаясь репутационных потерь, отзывает из магазинов для проверки несколько видов печенья. Возможный уровень содержания химиката в продукте угрозы не представляет, утверждают одни эксперты. Ну, это смотря сколько съесть, говорят другие.