Россию охватили грипп и ОРВИ

За последнюю неделю в России наблюдается существенный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, активность вирусов гриппа увеличилась, на пороге эпидемии находятся 23 региона. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости в Свердловской и Еврейской автономной областях, республиках Горный Алтай, Саха (Якутия), Бурятия, в Алтайском крае — там превышение недельных эпидпорогов составляет от 60 до более чем 100 процентов.

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Главный санитарный врач отметила, что чаще всего заболевают воспитанники детских садов, ученики начальной и средней школы. «Среди детей в возрасте до 2 лет превышение регистрируется в 7 субъектах, от 3 до 6 лет — в 17, и от 7 до 14, то есть среди школьников, — в 21 субъекте. Среди взрослых — в 17 субъектах. Это говорит об эпидемическом подъеме, пришедшем в нашу страну», — уточнила Попова.

В настоящее время в 35 процентах случаев выявляются вирусы гриппа AH1N1 пандемического варианта 2009 года, в 27 процентах случаев — вирусы гриппа AH3N2. Доля вирусов группы В невелика и составляет около 1 процента.

28 января сообщалось, что Санкт-Петербург находится на пороге эпидемии из-за возросшего числа случаев заражения гриппом АH3N2. В больницах разворачиваются дополнительные койки для гриппующих, в том числе детские. Одна из местных школ на тысячу человек не работает из-за гриппа. В других районах региона закрыты отдельные классы и группы в детских учебных заведениях.

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