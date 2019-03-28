Мир
 
Последние новости
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Украина заподозрила Россию в попытке купить голоса за еду
Женщину-судью облили кипятком во время футбольного матча
Гуайдо назначил дату свержения Мадуро
Эстонские консерваторы пригрозили беспорядками хуже хунвейбинских
Победные российские «Корсары» снова лишились двигателей
В Крыму нашли 500-килограммовую авиабомбу времен войны
Врач-педиатр сделала фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей
Новости партнеров

Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море

Перейти в «Мою Ленту»

Мигранты из Ливии захватили грузовое судно, которое спасло их в Средиземном море. Об этом сообщает The Guardian.

Танкер Elhiblu-1 подобрал 108 человек, которые пытались попасть в Европу. Узнав, что корабль собирается вернуть их в Ливию, мигранты перехватили управление судном и направились в сторону Мальты. О состоянии членов экипажа не сообщается, связь с ними пока не установлена.

Мальтийские власти подтвердили захват корабля и добавили, что не позволят ему пристать к берегу. Премьер-министр Италии Маттео Сальвини критически высказался о захвативших судно ливийцах и заявил, что итальянские порты также не примут мигрантов. «Это не бедствующие мигранты, а пираты. Они увидят Италию только через телескоп», — сказал политик.

В декабре 2018 года мигранты попытались захватить судно в Великобритании. Четыре пассажира из Африки проникли на итальянский корабль без билета. Когда судно прибыло в устье Темзы, они начали угрожать членам экипажа и требовали приблизиться к берегу, где намеревались прыгнуть за борт и доплыть до суши. 25 бойцов спецназа штурмом отбили корабль, злоумышленники быстро сдались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rescued migrants hijack merchant ship off Libya
Российские моряки похищены в территориальных водах Нигерии
Пираты покинули захваченное у берегов Бенина судно и взяли россиян с собой
Другие материалы рубрики
Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
20:5827 марта

Мэй приготовилась уйти ради Brexit

17:5027 марта

Евросоюз решил помочь Венесуэле деньгами

20:5527 марта

В США оценили траты на поднятие Венесуэлы

Мир00:0421 марта

«Слава Богу-Императору!»

ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
20:3827 марта

Российская подлодка впервые за полтора года вернулась в Черное море

19:2427 марта

Китайского профессора отстранили от работы после критики Си Цзиньпина

09:5827 марта

Трамп продлил режим ЧП в США на год из-за киберопасности

МирПартнерский материал

Шестое чувство

В этих местах люди замирают и загадочно улыбаются
19:1427 марта

Трамп захотел очистить Венесуэлу от российских военных

19:0826 марта

Россия осудила удар США по Афганистану

17:0727 марта

Китайского ребенка поймали на контрабанде крови

Россия
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Не знал, зачем вообще живу»
 
Врач-педиатр сделала фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях
Церковь отказала россиянину в скидке и оскорбила его чувства
Ближайший соратник Ельцина госпитализирован
Россиянка ждала приема к врачу четыре месяца из-за сбоя в электронной очереди
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Мэй приготовилась уйти ради Brexit
В США оценили траты на поднятие Венесуэлы
Российская подлодка впервые за полтора года вернулась в Черное море
Китайского профессора отстранили от работы после критики Си Цзиньпина
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Белорусского генерала осудили в Литве за «советскую агрессию» 1991 года
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Соратника Трампа заподозрили в получении миллионов долларов от Януковича
Порошенко назвал условия переговоров с Путиным
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Разбиравшая на запчасти Sukhoi Superjet компания решила избавиться от них
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Россия подарила Киргизии 30 миллионов долларов
Россия решила заработать на бивнях мамонта
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Абызова предложили отпустить за миллиард рублей
Обвиненного в торговле наркотиками капитана МВД отпустили из СИЗО
ФСБ поймала в Крыму 20 террористов и их главарей
Пожилую мать 12 детей обвинили в избиении полицейского
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
24 «хищника» F-22 выполнили «слоновью прогулку»
Кучма назвал «визитную карточку» Украины
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
Индия сбила спутник Земли
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира
Олимпийская чемпионка рассказала о победе над раком
Шипулин пожалел Фуркада
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон
Бывший чемпион UFC дебютирует в рестлинге
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Лидер «Океана Ельзи» отчитал голосующих «по приколу» украинцев
Продюсер «Ласкового мая» потребовал отправить Шнурова в психбольницу
Нео из «Матрицы» хотели сменить пол
Санса из «Игры престолов» призналась в сексуальных экспериментах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Пользователи сети поверили шутке про 2007 год и оказались заблокированы
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Божена Рынска рассказала о попытке суицида после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Накачанным губам предрекли уход в прошлое
Раскрыт заработок модных блогеров
Месси покрыл iPhone золотом и украсил именем жены
Для россиян создали кнопочный телефон в честь царя-убийцы
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Самолет с пассажирами загорелся сразу после посадки в аэропорту
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Дебошир пробежал по аэродрому голышом и прославился
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Леопард убил пятилетнюю девочку на глазах у матери
В церковной брошюре случайно напечатали фото «лысого из Brazzers»
Детей бедняков отказались пускать на площадку к богатым друзьям
Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце
Все материалы
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
История Toyota Land Cruiser
Как трофейный джип стал самым известным японским внедорожником
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом
В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Ипотеке в России предрекли удорожание
В Москве подешевели дома
Все материалы